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Kadıköy’de ’Ali Koç’ Sesleri

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Kadıköy’de ’Ali Koç’ Sesleri
Krasnodar mücadelesinin son dakikasında ve maçın bitiminin ardından Fenerbahçeli taraftarlar "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları yaptı.

Krasnodar mücadelesinin son dakikasında ve maçın bitiminin ardından Fenerbahçeli taraftarlar "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları yaptı.

Krasnodar ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'nin dışında kalan Fenerbahçe'de taraftarlar takımı ve yönetimi uzun süre protesto etti. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte turu geçen Krasnodar'ı alkışlayan taraftarlar, Ali Koç tezahüratları yaptı. Maçın son bölümünde ve karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları yapılırken, kale arkasındaki taraftarlar ise ikiye bölündü. Üst tarafta bulunan taraftarlar, alt katta, yönetimi protesto eden taraftarlarla sözlü tartışmaya girdi. Maçın bitiminin ardından uzun süre stattan çıkmayan taraftarlar, yönetimi protesto etmeye devam etti.

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