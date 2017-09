Kadıköy’de Alzheimer Merkezi Ve Sosyal Yaşam Evi Açıldı

Kadıköy Belediyesi, Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak ve hasta yakınlarını destekleyecek "Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam...

Kadıköy Belediyesi, Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirdi. Yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Alzheimer Gündüz Bakım Evi ve Sosyal Yaşam Merkezi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde hizmete açıldı. 19 Mayıs Mahallesi'nde yapılan 2 katlı binanın açılışına katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Çekirdek ailelerimiz artık küçüldü. İstanbul'da o Anadolu'dan geldiğimiz kalabalık evler yok. Bu yalnızlık içerisinde Alzheimer hastalığı ciddi bir tehdit. Bu tehdidin azaltılması, hastalık seyrinin uzatılması bizim için çok önemli. Biz diyoruz ki eğer 65 yaşında bir toplumun 5 ile 10'u Alzheimer ise, 85 yaş üzerinde bu sayı yüzde 40'a çıkıyorsa bu ciddi bir tehdittir. Toplumun geleceği ile ilgili büyük bir sorundur. İnsanların kendilerinin anne ve babalarına bakmaları çok zor ve mümkün değil. Biz anne ve babalarımızı seviyoruz. Elimizden geldiği kadar onların her türlü hizmetini yaparız. Biz Kadıköy Belediyesi olarak doğumdan tüm bir yaşam boyu sizin yanınızda olacağız derken işte o çekirdek ailenizin bir bireyi biz olacağız. Biz her zaman dimdik, her zaman yanınızda olacağız. Artık çağımızın yerel yönetim anlayışı bu. Başka türlü bunu çözme yolumuz yok" dedi.

3,5 yıl içerisinde çok farklı projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Nuhoğlu, "Hayal ettik, düşündük, ihtiyaçlarımız nedir dedik. Sizlerle beraber bu ihtiyaçlarımızı paylaştık, konuştuk. Sizi dinledik, karşılıklı diyalogla bunları hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte de açılışları yapacağız. 2018 yılında da çok farklı projelere yapacağız. Hedef olarak Kadıköylülerin rahat, güvenli ve kendilerini gelecekle ilgili güçlü hissettikleri toplum yaratmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Alzheimer hastalarının tüm gün yararlanacağı merkezde hastaları yaşama bağlamak, yaşam enerjisi vermek, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini sağlamak ve zihinsel rehabilitasyon çalışmalarıyla hastalığın evre atlamasını geciktirmek amaçlanıyor. Merkezde çorap eşleştirme, pirinç, nohut, fasulye ayıklama gibi zihinsel aktiviteler, düğme dikme, sulu boya, hamur yoğurma gibi psiko-motor aktiviteleri ve ahşap boyama, çiçek yapımı gibi sanat aktiviteleri yapılacak. Bunun yanı sıra germe-gevşeme egzersizleri, yürüyüş programları, top egzersizleri gibi egzersizlerle hastaların bedensel sağlıkları korunacak ancak Alzheimer Merkezi'nde "tıbbi bakım hizmeti" verilmeyecek. Merkezden hizmet alabilmek için hastanın Alzheimer hastalığı olduğunu gösteren tıbbi belgesinin olması, Kadıköy'de ikamet etmesi ve hastalığın 1 veya 2'nci evresinde olması gerekiyor. Hastalar talep halinde hasta refakatçi eşliğinde evinden araçla alınıp merkeze getirilecek, öğle yemeklerini merkezde yiyecekler. Tümüyle ücretsiz olan bu hizmetten olabildiğince fazla Alzheimer hastasının yaralanması için bir kişi haftada en fazla iki gün merkezden gün boyu yararlanabilecek.