Kadıköy’de Avukatın Darp Edildiği An Kamerada

Kadıköy Caferağa'da Avukat Selçuk Güven'in arkadaşlarıyla gittiği bir barda yaşanan tartışma sonucu darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy Caferağa'da Avukat Selçuk Güven'in arkadaşlarıyla gittiği bir barda yaşanan tartışma sonucu darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kadıköy'deki Caferağa Mahallesi Sakız Sokak'ta 19 Kasım 2017'de yaşandı. İddiaya göre, Avukat Selçuk Güven, eğlenmek için arkadaşlarıyla bir bara gitti. Sabaha karşı bara gelen bir grubun sandalyeleri devirmesi üzerine ise tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Avukat Selçuk Güven kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından darp edilerek bıçakla yaralandı. Dakikalarca darp edilen ve bıçakla yaralanan avukat hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Avukat'ın darp edildiği anlar ise saniye saniye güvenlik kameraların yansıdı.