  • BIST 103.288
  • Altın 162,218
  • Dolar 3,9409
  • Euro 4,6677
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Kadıköy’de Avukatın Darp Edildiği An Kamerada

» »
Kadıköy’de Avukatın Darp Edildiği An Kamerada
Kadıköy Caferağa'da Avukat Selçuk Güven'in arkadaşlarıyla gittiği bir barda yaşanan tartışma sonucu darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy Caferağa'da Avukat Selçuk Güven'in arkadaşlarıyla gittiği bir barda yaşanan tartışma sonucu darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kadıköy'deki Caferağa Mahallesi Sakız Sokak'ta 19 Kasım 2017'de yaşandı. İddiaya göre, Avukat Selçuk Güven, eğlenmek için arkadaşlarıyla bir bara gitti. Sabaha karşı bara gelen bir grubun sandalyeleri devirmesi üzerine ise tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Avukat Selçuk Güven kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından darp edilerek bıçakla yaralandı. Dakikalarca darp edilen ve bıçakla yaralanan avukat hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Avukat'ın darp edildiği anlar ise saniye saniye güvenlik kameraların yansıdı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadıköy’de Avukatın Darp Edildiği An Kamerada30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Kastamonu’daki Yangında Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Bıçaklı Cinayete Tutuklama30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Ukrayna’da Mahkemede Patlama: 2 Ölü30 Kasım 2017 Perşembe 14:33
  • Şanlıurfa’da 4 Kilo 700 Gram Eroin Ele Geçirildi30 Kasım 2017 Perşembe 14:28
  • Yanan Traktör Kullanılamaz Hale Geldi30 Kasım 2017 Perşembe 14:24
  • Kovalamaca Sonucunda Yakalanan Eski Emniyet Müdürü Tutuklandı30 Kasım 2017 Perşembe 14:24
  • Fren Yerine Gaza Basan Kadın Sürücü Korkuluklara Çarptı30 Kasım 2017 Perşembe 14:18
  • Sosyal Medyada Uyuşturucuya Özendiren Bir Kişi Gözaltına Alındı30 Kasım 2017 Perşembe 14:18
  • Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu30 Kasım 2017 Perşembe 14:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti