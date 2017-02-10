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Kadıköy’de Faciadan Dönüldü

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Kadıköy’de Faciadan Dönüldü
Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinç ağırlığa dayanamayarak devrildi.

Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinç ağırlığa dayanamayarak devrildi. Vincin otoyol yerine yol kenarına devrilmesi faciayı önlerken, yayalar ise çıkan gürültüyle büyük panik yaşadı.

Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında öğle saatlerinde faciadan dönüldü. Yol kenarındaki demir bariyerleri kaldırmak için metrobüs durağına gelen İBB'ye ait vinç yüklediği ağırlığı taşıyamadı. Vinç devrilerek yol kenarına düştü. Vincin otoyola devrilmemesi büyük bir faciayı önledi. Bu sırada metrobüs durağında yaya olarak giden vatandaşlar vincin devrilmesi sırasında çıkan gürültü nedeniyle büyük panik yaşadı. Öte yandan, vincin kaldırılması sırasında yoğun trafik oluştu.

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