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Kadıköy’de İş Kazası: 1 Ölü

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Kadıköy’de İş Kazası: 1 Ölü
Kadıköy'de bir inşaat işçisi çalıştığı binanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Kadıköy'de bir inşaat işçisi çalıştığı binanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak içerisinde inşaat halindeki bir binanın 5'inci katında çalışma yapan inşaat işçisi Sait Kaya (35), dengesini kaybederek aşağı düştü. Sait Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından inşaata gelen polis, olayla ilgili inceleme yaptı. Vatandaşlar, "Çatıda çalışıyorlardı. İmdat, diye bir ses duyduk. Aşağı düşmüş" dedi. Sait Kaya'nın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Cenaze kaldırılırken, Sait Kaya'nın yakınlarının ağladığı görüldü.

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