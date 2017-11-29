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Kadıköy’de ’Mavi Şimşek’ Sesleri

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Kadıköy’de ’Mavi Şimşek’ Sesleri
Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına konuk ekip taraftarları damga vurdu.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına konuk ekip taraftarları damga vurdu.

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u konuk ettiği karşılaşmaya misafir takım taraftarları damga vurdu. Fenerbahçe taraftarının fazla ilgi göstermediği mücadelede Adana Demirspor taraftarları, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu. Mavi Şimşek tezahüratlarıyla takımlarına destek veren lacivert-mavililer, takımlarının itici gücü oldu.

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