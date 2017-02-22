IHAAW184031-ASA/22-02-2017 - Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat merkezini kundaklayan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Ali G. isimli şüphelinin sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi. 22.02.2017 18:40:31 TSI NNNN
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Kadıköy’de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini Kundaklayan 1 Kişi Gözaltına Alındı. Gözaltına Alınan Mehmet Ali G. İsimli Şüphelinin Sorgulanmak Üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne Götürüldüğü Kaydedildi.
IHAAW184031-ASA/22-02-2017 - Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat merkezini kundaklayan 1 kişi gözaltına alındı.
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