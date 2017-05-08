KADIKÖYSPOR BİLDİĞİNİ GİBİ

SAMSUN'un amatör küme takımlarından Kadıköyspor U19 Takımı Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağında oynadığı 3 maçı da kazanarak 2. tura yükseldi

Samsun'un en başarılı amatör takımlarından biri olan Kadıköyspor Futbol Kulübü'nün U19 takımı, büyük bir başarıya imza attı. Amasya'da yapılan müsabakalarda Tokat temsilcisini 3-2, Giresun temsilcisini 2-1 ve Çorum ekibini de 5-3 mağlup ederek 3'te 3 yapan Kadıköyspor U19 takımı, Türkiye finallerinde ikinci tura yükseldi. Kadıköyspor U19 Takımı Antrenörü Kemal Soydemirci, "Bu seviyeyi yeterli görmüyoruz. Tamımız daha iyi yerleri vaat ediyor" dedi.

EREN 16 YAŞINA GİRDİ

Öte yandan takımın orta saha oyuncularından Eren Yİğit Yılmaz'a da arkadaşları sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Kendisi için hazırlanan pastayı kesen ve 16 yaşına giren Eren, takım arkadaşlarına ve antrenörüne teşekkür etti.