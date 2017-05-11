Kadıköy’ün Şampiyonu İlhami Ertem Ortaokulu

Kadıköy'de düzenlenen Ortaokullar arası Kadıköy Okul Sporları Şehit Ömer Halis Demir Futbol Turnuvası sona erdi.

Kadıköy'de düzenlenen Ortaokullar arası Kadıköy Okul Sporları Şehit Ömer Halis Demir Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvada küçükler kategorisinde İlhami Ertem Ortaokulu, büyüklerde ise Melahat Akkutlu Ortaokulu şampiyon oldu.

Kadıköy Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ortaokullar arası Kadıköy Okul Sporları Şehit Ömer Halis Demir Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuva, İlhami Ertem Ortaokulu ile Melahat Akkutlu Ortaokulları arasında oynanan küçükler final müsabakasıyla sona erdi. Final maçını 4-3 lük skor ile kazanan İlhami Ertem Ortaokulu şampiyon olurken Melahat Akkutlu Ortaokulu ikinci, Mehmet Akif İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu. Büyük erkeklerde birinciliği Melahat Akkutlu Ortaokulu alırken Kazım Karabekir Ortaokulu ikinci, İlhami Ertem Ortaokulu da üçüncü oldu.

Heyecan dolu bir hafta

Kadıköy Kalamış Gençlik Merkezi Tesisleri'nde bir haftadır süren turnuva büyük heyecana sahne oldu. Toplamda 30 takımın mücadele ettiği turnuva dünkü küçük erkekler final maçıyla sona erdi. İlhami Ertem ortaokulu ile Melahat Akkutlu Ortaokulu arasında oynan final maçı nefesleri kesti. Her iki takımda finale gelinceye kadar karşılaştıkları takımları farklı mağlup etmiştiler. Final maçı büyük heyecana sahne olurken çocukları izleyen veliler büyük heyecan yaşadılar.

4 gol ile yıldızlaştı

Maçı 4-3 kazanan İlhami Ertem Ortaokulu şampiyon olurken, şampiyon takımın 4 golünü de Barın Aydoğdu atarak maçın yıldızı oldu. Maç bitimiyle büyük bir sevinç yaşayan kazanan takımın oyuncuları rakiplerini de teselli ederek kutladılar. İlhami Ertem Okul Müdürü Nurten Beleli, okullarına birincilik getiren çocukları kutlayarak, başarılarının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Turnuvada dereceye giren takımlara düzenlenen tören ile Kadıköy Gençlik Hizmetleri ilçe Spor Müdürlüğü tarafından kupa verildi.