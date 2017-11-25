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Kadın Barınma Evi’nde Kalan Kadınların El Emeği Göz Nuru Ürünler Sergilendi

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Kadın Barınma Evi’nde Kalan Kadınların El Emeği Göz Nuru Ürünler Sergilendi
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Osmaniye'de, şiddet gördüğü için Kadın Barınma Evi'nde...

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Osmaniye'de, şiddet gördüğü için Kadın Barınma Evi'nde kalan kadınların yaptığı el işleri sergisi düzenlendi.

Osmaniye Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından bir alışveriş merkezinde açılan sergide, "Kadına Yönelik Şiddete Sen de Dur! De" sloganıyla, Kadın Barınma Evi'nde kalan kadınların el emeği göz nuru ürünler sergilenirken Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, serginin açılışanda yaptığı konuşmada, bakanlık olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Açılan serginin bir farkındalık oluşturmak için açıldığını ifade eden Coşkun, "Kadın sığınma evimizde kalan kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergiliyoruz. Ayrıca burada kadına yönelik şiddetin durdurulması için el baskısı ve afiş çalışması yapılıyor. Şiddetin önlenmesine duyarlılığı arttırmak istiyoruz" dedi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla il eylem planlı hazırlandığının altını çizen Coşkun, "2018 - 2021 yılında şiddetin önlenmesiyle ilgili yapılacak faaliyetleri il eylem planı şeklinde organize ediyoruz. Bununla ilgili teknik kurullarımızı oluşturduk. Bu anlamda geçen ay 4 gün süren bir çalıştay yaptık. Burada üç yıllık planlamalar yapılarak onaylanması için bakanlığımıza gönderdik. Onaylandığında 2018'den itibaren 2020 yılına kadar her türlü şiddetin önlenmesi için yoğun bir çalışma takvimimiz olacak. Özellikle okullarımızda velilerimize yönelik seminerlerimiz devam etmektedir. Kentimizde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi açıldığından bu yana çalışmalarımız daha da yoğunluk kazandı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyelerince kurdele kesilerek sergi ziyarete açıldı.

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