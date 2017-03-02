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Kadın Çiftçilerin Sertifika Sevinci

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Kadın Çiftçilerin Sertifika Sevinci
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kadın çiftçilere yönelik düzenlenen eğitimler sona erdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kadın çiftçilere yönelik düzenlenen eğitimler sona erdi.

Tarım A.Ş. ile Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü öncülüğünde verilen eğitimlerde kadın çiftçilere tarım teknikleri anlatıldı. 27 Şubat 2 Mart 2017 tarihleri arasında Aydınpınar köyündeki eğitime katılan 22 kadın sertifika almaya hak kazandı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım A.Ş. ve Ziraat Odaları Bursa İl Koordinasyon Kurulu başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen "Kırsaldaki Kadın Çiftçilerimizin Eğitimi Projesi" 17 ilçe ve 26 köyde dörder günlük eğitimler halinde yapılıyor.

Kurslarda ekmek israfı, iyotlu tuz kullanımı, dengeli beslenme, süt ürünleri kefir, peynir, tereyağı yapımı, gıda muhafaza yöntemleri ve hijyen, hayvan barınakları hijyeni, güvenli gıda üretimi, enzim yapımı, tarım sigortaları, toprak analizi ve bitki besleme, organik gübre ve tarım uygulamaları, zeytin yetiştiriciliği ve mücadele yöntemleri ile ilgili bilgiler verildi.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından ise 2926 sayılı kanuna istinaden kadın sigortalılığı, tarım sigortalılığına giriş ve sigortalı kadın çiftçilerin sosyal güvenliği de anlatıldı.

Kadın Çiftçilerin Sertifika Sevinci

Kadın Çiftçilerin Sertifika Sevinci

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