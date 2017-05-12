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Kadın Doktoru Vuran Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

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Kadın Doktoru Vuran Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
Konya'da trafikte tartıştıkları kadın doktoru tabancayla vurarak yaralayan şüpheli ve arkadaşı adliye sevk edildi.

Konya'da trafikte tartıştıkları kadın doktoru tabancayla vurarak yaralayan şüpheli ve arkadaşı adliye sevk edildi. Kadın doktorun vücudundaki kurşunun ise doğumdan sonra çıkarılacağı öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Ankara Caddesi Beşyol Kavşağındaki trafik ışıklarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, aile hekimi Aliye Avcı'nın kullandığı 42 FGE 36 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada İsmail U. idaresindeki 42 EM 226 plakalı hafif ticari araç trafik ışıklarında bekleyen Avcı'nın otomobiline çarptı. Kazadan sonra iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine korkarak aracına binen Avcı hareket etmek istediği sırada tartıştığı araç sürücüsünün yanında bulunan arkadaşı Hasan Ç, Avcı'ya tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun otomobilin bagajından girerek sürücü koltuğunda oturan ve 8 haftalık hamile olduğu ögrenilen kadın doktorun bel ile kalça kısmı arasına saplandı. Bunun üzerine şüpheliler araca binerek olay yerinden kaçmak istediği sırada kavşakta görev yapan trafik polislerince yakalandı. Olay sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı doktor olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karışan Hasan Ç. ve arkadaşı İsmail U. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan şüphelilerin aracında yapılan incelemede 1 adet pompalı tüfek, 2 adet bıçak ve 21 adet fişek bulunduğu öğrenildi. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, tedavisi devam eden doktor Aliye Avcı'nın bel ile kalça kısmı arasına saplanan kurşunun doğumdan sonra çıkarılacağı öğrenildi.

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