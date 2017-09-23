Kadın Emeği Festivali Türkülerle Başladı

Çankaya Belediyesinin konserden kahkaha yogasına, tiyatro gösteriminden el emeği ürünlerin yer aldığı stantlara birçok etkinliğin bir arada olduğu "Kadın...

Çankaya Belediyesinin konserden kahkaha yogasına, tiyatro gösteriminden el emeği ürünlerin yer aldığı stantlara birçok etkinliğin bir arada olduğu "Kadın Emeği Festivali" Feryal Öney konseri ile başladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde Ahlatlıbel adeta panayır alanına dönüştü. Birçok sivil toplum kuruluşu ile ortaklaşa düzenlenen festivale Ankara Genç İş Adamları Derneği Kadın Platformu da destek verdi. Kadınların el emeği göznuru ürünlerinin yer aldığı stantlar arasında ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Füsun Demirel'in standı da yer aldı. Başkan Taşdelen katılımcıların stantlarını sanatçı Füsun Demirel ile birlikte gezdi. İlk gün Feryal Öney konseri ile taçlandırılan festival gecesinde Başkan Taşdelen kısa bir konuşma yaptı.

Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi adına hizmetlerinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getiren Çankaya Belediye Başkan Alper Taşdelen, "Kadınların eşit yurttaşlık mücadelesini sahipleniyor ve bu mücadeleye katkı sunuyoruz. Kadınları her alanda güçlendirmek, eşit imkan ve hizmetler sağlamak amacıyla başta sosyal hizmetler olmak üzere farklı alanlarda öncü çalışmalar yürütüyoruz. Çankaya'da bir ilki daha gerçekleştiriyor ve Kadın Emeği Festivali düzenliyoruz. Aslında Çankaya kendisine yakışanı yapıyor. Çünkü Çankaya Belediyesi kadınların ve çocukların belediyesidir" dedi.

Çankaya'nın Cumhuriyetin ve Atatürk'ün ilçesi olduğunu, kadınları özgürleştiren Cumhuriyetin bekçisi olarak bu festivali düzenlemekten gurur duyduklarını belirten Alper Taşdelen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşadığımız dönemde hepimizi derinden yaralayan kadınlara yönelik cinsel taciz, tecavüz ve şiddet olaylarına maruz bırakılmasına, biz bu festival ile bu dayanışma ve paylaşım ile hayır diyoruz. Kadınları ikinci sınıf insan gören bir anlayışın her zaman karşısında olacağız. Biz kadın erkek eşit yaşamak istiyoruz. Aydınlığı temsil eden tüm kadınlarımızın yolu bizim yolumuzdur ve ben onlara teşekkür ediyorum."

Taşdelen, festivale destek veren ve festival boyunca üyelerinden toplayacağı bağışları Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi'ne aktaracak olan Ankara Genç İş Adamları Derneği Kadın Platformu Başkanı Elif Özge Bayır Tülemez'e teşekkür plaketi takdim etti.

Dereli, "Yolumuz aydınlık olsun"

Çankaya Belediye Başkanına çalışmalarından dolayı teşekkür eden CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli de, "Kadın erkek eşitliğine inanan bir ilçenin, ilçe başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Aydınlık bir belediye başkanımız var, yolumuz aydınlık olsun" diye konuştu.

Kadınlar söylenmeyeni söyler

Feryal Öney'in sahne aldığı gecede kadın türküleri Ankara semalarını inletti. Halaylar çeken, türküler söyleyen kadınlar, gönüllerince eğlendi. Kadın Emeği Festivalinde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Öney ise "Kadınlar söylenmeyeni söyler, biz bu gece burada içimizden ne geliyorsa onu söyleyeceğiz" diyerek türkülerini Ankaralılarla birlikte söyledi.