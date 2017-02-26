Kadın Emeği, Zeytinkay’de Hedef Büyüttü

Muratpaşa Belediyesi'nin "Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi" projesiyle 60 kadın, ev eksenli üretimi geliştirmek için hediyelik eşya yapımından takı...

Muratpaşa Belediyesi'nin "Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi" projesiyle 60 kadın, ev eksenli üretimi geliştirmek için hediyelik eşya yapımından takı tasarımına yeni beceriler ediniyor. Kadınlar, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu'nun vereceği temel girişimcilik, marka oluşturma ve pazarlama seminerinin ardından Haziran ayında kursları tamamlayacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle Zeytinköy ve çevre mahallerde yılbaşı çelengiyle sınırlı ev ekonomisi üretimini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Zeytinköy Kadın Emeği Eğitim Merkezi" projesinde 9 Ocak'ta başlayan kurslar devam ediyor.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından 2016 yılı sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında yer alan projeyle düzenli istihdam dışında kalmış, ev eksenli ürünler üretme isteği olan kadınlarını el sanatları becerileriyle tasarım, üretim ve pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu yolla kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımını sağlamayı amaçlayan projede kurslar Muratpaşa Belediyesi'nin Gebizli Mahallesi 1123 Sokak'ta inşa ettiği merkezde gerçekleştiriyor.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği koordinasyonunda devam eden proje kapsamında Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezince 4 kurs programı uygulanıyor. 60 kadının eğitim aldığı projede turistik hediyelik eşya yapımı, nikah şekeri hazırlama, iğne oyası ve takı tasarımı kursları açıldı. 10 Haziran'a kadar devam edecek kurslar kapsamında ATSO bünyesindeki Kadın Girişimciler Kurulu ise kadınlara ürünlerini başarılı bir biçimde pazarlayabilmek için temel girişimcilik, marka oluşturma ve pazarlama konularında 15 saatlik bir seminer düzenleyecek.