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Kadın Futbolcular, Şiddeti Önlemek İçin Sahaya Çıktı

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Kadın Futbolcular, Şiddeti Önlemek İçin Sahaya Çıktı
Gaziantep'teki kadın futbolcular, kadına şiddete dikkat çekmek için futbol maçı oynadı.

Gaziantep'teki kadın futbolcular, kadına şiddete dikkat çekmek için futbol maçı oynadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin (UN Women) her yıl düzenlediği "Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele için 16 Günlük Aktivizm" kampanyası kapsamında kentteki Karataş ve Gazikent Kadın Futbol takımları dostluk maçı yaptı. Kadına şiddeti önleyebilmek amacıyla düzenlenen müsabaka, iki devre olarak oynanırken toplam 30 dakika sürdü. Yoğun sağanak altında oynanan maçta sporcular, hem rakipleri ile hem de yağmura karşı mücadele etti.

Fair Play çerçevesinde oynanan maçta her iki takım oyuncuları, müsabaka ile kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek istediklerini belirterek, aynı zamanda kadınların da futbol oynayabileceği mesajını vermeye çalıştıklarını kaydetti. Kadına şiddetin durması gerektiğini ifade eden futbolcular, "Kadına şiddete dur demek için bu maçı yaptık. İnsanlar bu duruma çok duyarsız. O yüzden bu yağmurun altında bu maçı yapıyoruz. Haberlerde sürekli görüyoruz bu tür olaylar artıyor. Bizler de kadın olarak artık bu olaylara dur demek istiyoruz. Yağmur yağıyor fakat biz zorlanmıyoruz. Çünkü yaptığımız işten çok memnunuz. Burada olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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