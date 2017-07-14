KADIN FUTBOLUNDA OLİMPİYAT RUHU

Tarihinde ilk kez Deaflympics’te yarışacak olan Türkiye İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı, öncelikle olimpiyat ruhuyla mücadele etmek ve tecrübe kazanmak istiyor

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı, ilk Deaflympics tecrübesi öncesi son kampını Ankara’da sürdürüyor. Kamp çalışmalarının gayet iyi gittiğini belirten teknik direktör Nihan Su, hedeflerinin öncelikli olarak iyi mücadele etmek ve tecrübe kazanmak olduğunu belirtti. Şubat ayında Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Futsal Türkiye Şampiyonası'nı izleyerek takım kadrosunu oluşturduklarını belirten 36 yaşındaki teknik direktör, “Geçen yıl İtalya’da İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası’na katılmış olan oyuncularımızdan 10 tanesi kadromuzda bulunuyor. Tecrübeleriyle mutlaka bize katkı sağlayacaklardır. Yurt dışından da iki tane oyuncumuzu dahil ederek 22 kişilik kadromuzu oluşturduk” ifadelerini kullandı.