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Kadın Girişimci İş Yeri Açtı

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Kadın Girişimci İş Yeri Açtı
Van'da yaşayan Yasemin Tomar adlı kadın girişimci, halk eğitim merkezi müdürlüğünden aldığı sertifika ile iş yeri açtı.

Van'da yaşayan Yasemin Tomar adlı kadın girişimci, halk eğitim merkezi müdürlüğünden aldığı sertifika ile iş yeri açtı.

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde el sanatları kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika alan Yasemin Tomar adlı girişimci iş yeri açtı. İran Pazarında "Renkli Dünyalar Hobi Dünyası" adı altında kurulan iş yerinin açılışına katılan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, halk eğitim merkezlerinin el sanatları üzerine güzel çalışmalar yaptığını belirtti. Kurslar sayesinde birçok girişimcinin iş imkanı bulabildiğini ifade eden Yavuzer, "Girişimcimiz, ürünlerin satılması, pazarlanması ve aynı zamanda bunların yapımında gerekli olan ham maddenin temini konusunda bazı eksiklikleri fark etti. Hem Van'daki bu eksikliği gidermek hem el emeği göz nuru yapılan ürünlerin piyasaya sürülmesini sağlamak hem de bunların yapımında kullanılan malzemelerin daha ucuza ve daha kolay temini için böyle bir iş yeri açtı. Kendisini tebrik ediyor, bol kazançlar diliyorum" dedi.

Daha önce vatandaşların bebek ve nikah şekeri gibi ürünleri pahalıya satın aldığını ve bunu önlemek amacıyla böyle bir işe giriştiğini ifade eden Yasemin Tomar adlı girişimci ise, "Piyasa fiyatını aşağı çekmek, her bütçeye ve her insana hitap etmek amacıyla burayı açtım. Amacım vatandaşlar hem ucuza ürün alabilsin hem de bu ürünleri daha kolay yoldan bulabilsin. Bu fikirle yola çıktım" dedi.

Ürünleri piyasadaki fiyatların çok altında sattıklarını dile getiren Tomar, fiyatların 1 TL'den başladığını da sözlerine ekledi.

Kadın Girişimci İş Yeri Açtı

Kadın Girişimci İş Yeri Açtı

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