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Kadın Girişimcilerden “Kadınsan Yaparsın Buluşması”

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Kadın Girişimcilerden “Kadınsan Yaparsın Buluşması”
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Kadınsan Yaparsın Buluşmaları"...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Kadınsan Yaparsın Buluşmaları" düzenlendi.

ATSO bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından ve gazeteci yazar Tuba İlze moderatörlüğünde düzenlenen "Kadınsan Yaparsın Buluşmaları"nda kadın girişimciler biraraya geldiler. ATSO Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, "buluşma etkinliğimizde farklı sektörlerden kadın girişimcilerimizi, girişimci adaylarını ve üyelerimizi biraraya getirdik. Güçlü bir iletişim ağı oluşturduk. Kadınlarımız birbirlerinin çalışmalarından ilham aldılar, birlikte düşündüler, birlikte yapabilecekleri projeleri değerlendirdiler. Toplantı ile ticari işbirliklerine uzanacak sektörel tanışmalara vesile olduk" dedi.

Etkinlik kapsamında, "Kadınsan Yaparsın" kitabının yazarı ve kadın girişimcileri bira raya getiren Kadınsan Yaparsın isimli web sitesinin kurucusu Tuba İlze, girişimciliğe bir sunum yaptı. Sunumunda, yazmış olduğu kitabına konu olan girişimciliğin sancılı heyecanlı yolları konusunda paylaşımlarda bulunan İlze, toplantıya gösterilen yoğun ilgi ve katılımdan mutluluk duyduğunu ifade etti. İlze, amaca uygun çok verimli görüşmelere fırsat oluşturdukları TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Serap Kocaoğlu'na ve İcra Komitesine ev sahipliği için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür etti.

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