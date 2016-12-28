  • BIST 76.699
  • Altın 128,968
  • Dolar 3,5229
  • Euro 3,6842
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 8 °C
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • HABERİNİZ VAR MI? BEĞENMEDİKLERİNİZ SİZE FARK ATTI!
  • Samsun'dan ne istiyorlar?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Kadın İlçe Milli Eğitim Müdüründen Okullara ’Noel’ Uyarısı

» »
Kadın İlçe Milli Eğitim Müdüründen Okullara ’Noel’ Uyarısı
Muğla'nın Marmaris İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü okullarda öğrencilerden noel kutlamaları için 50'şer lira para toplanmasına tepki göstererek...

Muğla'nın Marmaris İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü okullarda öğrencilerden noel kutlamaları için 50'şer lira para toplanmasına tepki göstererek okullara yazılı uyarı gönderdi. Sosyal medyada paylaşılan uyarı yazısına hakaret ve küfür edilmesi üzerine kadın müdürün resmi evrakı sosyal medyada paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulanacağı öğrenildi.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, velilerin okullarda noel kutlamalarına hazırlanıldığı ve hediyeleşme için ise 50'şer lira para toplandığı şikayeti üzerine ilçedeki okullara yazılı uyarı gönderdi. Aldoğan, uyarı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Müdürlüğümüze şifai olarak bildirilen şikayetler üzerine mevzuat dışı ders ve eğitimle alakası olmayan değer yargımızdan uzak bir takım kutlamalar için öğrencilerin özendirildiği ve öğrencilere yönlendirilme yapıldığı bilgileri ve şikayetleri gelmektedir. Dönem ve yıl sonu olması nedeniyle dersleri engelleyecek ve öğrencileri özendirici alışkanlıklara ve olumsuz davranışlara sevk edebilecek ya da özendirebilecek eğlence, şans oyunu, çekiliş ve yılbaşı adı altında öğrencileri ekonomik durumlarına göre farklı algılara sokabilecek, yılbaşı hediyeleşmesi, çam süslemesi, noel baba figürü ve benzeri milli ve manevi değerlerimizden uzak etkinliklerin yapılmaması ve bir aksaklığa meydan verilmemesi husunda gereğinin yapılmasını bilgileriniz ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim"

Resmi evrakın sosyal medyada paylaşılması üzerine bazı kişiler İlçe Milli Eğitim Müdürünün uyarı yazısına tepki gösterip hakaret ve küfür içeren yazılar paylaşması dikkat çekti. Bunun üzerine Züleyha Aldoğan, resmi evrakı elde edip sosyal medyada paylaşan ve kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Üniversitesinin Amerika’da İlk Sınav Heyecanı27 Aralık 2016 Salı 11:58
  • Uludağ Üniversitesi’nin Yeni Yol Haritası27 Aralık 2016 Salı 11:58
  • Rektör İsmail Yüksek’e Yeni Görev27 Aralık 2016 Salı 11:28
  • İlkokul Öğrencilerine Birikim Ve Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandıracak Kitap Fuarı27 Aralık 2016 Salı 08:03
  • Eğitim-bir-sen’den Yeni Müfredat Vurgusu26 Aralık 2016 Pazartesi 18:03
  • “İç Mimarlık Bölümleri Giriş Sınavı Ve Niteliği Paneli” Düzenlendi26 Aralık 2016 Pazartesi 14:28
  • Bursa’da Yurtlara Sıkı Denetim26 Aralık 2016 Pazartesi 13:59
  • Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Hayat Boyu Öğrenmeye Yönelik Etkinlikleri Sürüyor26 Aralık 2016 Pazartesi 13:33
  • Odü’de Aşçı Adaylarına Yeni Trendler Tanıtıldı26 Aralık 2016 Pazartesi 12:33
  • Tbmm Başkanlık Divanı Üyesi Ömer Serdar Gtü’de Gençlerle Buluştu26 Aralık 2016 Pazartesi 11:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti