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Kadın İşveren Ve Sanayiciler Derneği "Kaisder" Üyeleri Nallıhan’ı Ziyaret Etti

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Kadın İşveren Ve Sanayiciler Derneği "Kaisder" Üyeleri Nallıhan’ı Ziyaret Etti
Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Başkanı Göknur Atalay ve dernek üyeleri "Kaisder Anadolu Kadınları ile Tanışıyor" gezisi kapsamında...

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) Başkanı Göknur Atalay ve dernek üyeleri "Kaisder Anadolu Kadınları ile Tanışıyor" gezisi kapsamında Nallıhan'ı ziyaret ettiler.

Ziyarette ilçenin tanıtımı, istihdam oluşturulması, kadınlarımızın el emeği ile yaptıkları iğne oyalarını ve dokumaları Nallıhan ekonomisine katkı sağlanması doğrultusunda istişarelerde bulunuldu. Kadınların bu konuda neler yapabileceklerini, karşılaşabilecekleri problemler tartışılarak çözüm yolları arandı.

KAİSDER üyeleri Çayırhan Mahallesi'nde tekne turu, Kuş Cenneti ve Kocahan'a giderek dokuma atölyeleri, iğne oyaları, tasarımcı Hamiyet Gürelli'nin atölyesi, Belmek İğne Oyası Kurslarını ziyaret etti. Ziyaretlerinde kadınların ürettiği el emeği iğne oyaları ve dokumaları incelendi. Ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması doğrultusunda projeler önerildi.

Nallıhan İlçesi Karacasu Mahallesi Uyuzsuyu Şelalesi'ndeki gezinin ardından, Dernek Başkanı Göknur Atalay ve dernek üyeleri misafirperverlikleri için ilçe halkına teşekkürlerini ifade ederek Nallıhan'dan ayrıldılar.

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