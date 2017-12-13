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Kadın Mühendis Adayları Tredaş’a İlgisi Yoğun Oldu

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Kadın Mühendis Adayları Tredaş’a İlgisi Yoğun Oldu
Türkiye'de enerji sektöründe öncü şirketlerden olan IC İÇTAŞ Enerji öncülüğünde Trakya bölgesi ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde okuyan...

Türkiye'de enerji sektöründe öncü şirketlerden olan IC İÇTAŞ Enerji öncülüğünde Trakya bölgesi ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde okuyan kadın mühendis adayları, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çatısı altında buluştu.

Kadınların iş hayatındaki istihdamının ve cinsiyetler arasında adil ve eşitlikçi fırsatların sunulmasına ilişkin farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak IC İÇTAŞ Enerji ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği kapsamında "Ver Elini Üniversite, Gelecek IC Enerji'de" sloganıyla başlatılan çalışmalar, çok yönlü dayanışma ile sürdürülüyor.

Son olarak üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri IC İÇTAŞ Enerji çatısı altındaki TREDAŞ'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete, Trakya Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi'nin mühendislik bölümlerinde okuyan toplam 36 öğrenci katıldı.

Öğrencilere, TREDAŞ Genel Müdürlüğü'nde şirket yapısı, çalışma şekli ve yapılan iş ve işlemler hakkında bilgiler verilerek, kurumun teknolojik alt yapısının yerinde izlenmesi amacıyla operasyon yönetimini tamamen merkezileştirerek enerji kesintilerini minimize eden Operasyon Merkezi tanıtıldı.

Ziyareti sonrası, Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketleri arasında örnek eğitim merkezlerinden biri olan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi (TEM) öğrencilere gezdirildi. Öğrenciler teknik eğitim merkezinde, derslerde gördükleri konuların sahadaki uygulamalarını öğrenme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilere, TREDAŞ'ta kariyer olanakları, mühendislik fakültelerinden mezun olmuş ve kurumda çalışan kadınların sektöre bakış açıları ve deneyimleri, samimi bir iletişim ortamında aktarıldı.

Proje, kadın mühendislerin enerji sektöründe istihdam edilmelerinde süregelen dengesiz dağılımın giderilmesinde özellikle katkı yaratmayı ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit fırsatlar sunulmasını mümkün kılmayı; gerek sahada gerekse yöneticilik pozisyonlarında, kadınların aktif rol almalarını sağlamayı hedefliyor.

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