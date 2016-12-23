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Kadın Sağlığında Teknoloji Ezber Bozuyor

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Kadın Sağlığında Teknoloji Ezber Bozuyor
Kadın, Doğum ve Kadın Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Ebru Ünal, teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle, eskiden imkansız görülen ameliyatları artık...

Kadın, Doğum ve Kadın Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Ebru Ünal, teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle, eskiden imkansız görülen ameliyatları artık rahatlıkla yapabildiklerini söyledi.

Kadın, Doğum ve Kadın Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Ebru Ünal, her geçen gün daha da gelişen teknolojinin her alanda olduğu gibi tıp alanında ezberleri bozduğunu söyledi. Modern muayenehane ve kliniklerde artık son teknolojik aletler hastaların konforunu sağladığını belirten Dr. Ünal, "Özellikle minimal invazif cerrahi uygulamalarında artık tek delikten büyük ameliyatlar yapılıyor. Örneğin ofis histereskopi. Bu alet ile kadının muayenesinde vajen iç kısmı, rahim ağzı ve rahim içindeki doku kolaylıkla değerlendiriliyor ve kadın da bu değerlendirmeyi birebir izliyor" dedi.

Kapalı kutu gibi olan rahim içini değerlendirmenin değişik yolları olduğunu söyleyen uzmanı Op. Dr. Ebru Ünal, "Ultrason ile rahim içinde herhangi bir kalınlaşma ve ya anormallik değerlendirmesi veya rahim filmi ile rahim içine ilaç verilerek dolaylı olarak rahimdeki sorunu anlamaya çalışmak ve nihayetinde içeriden örnekleme yapmak, anında net sonuç veremeyen uygulamalardan. Ama artık kameranın ucuna takılmış ince bir boru sayesinde ağrı hissedilmeden vajen, rahim ağzı ve rahimin içi televizyon ekranından izleniyor ve görülen sorundan direk olarak biyopsi alınabiliyor. Kadınlar kızlık zarının yapısından tutunda rahim ağzında yara olması, vajenin içindeki akıntı, rahimden kaynaklanan anormal kanamaların sebebi gibi birçok hastalığın cevabını ekrana bakarak görebiliyor" şeklinde sözlerini tamamladı.

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