Kadın Subay Ve Astsubaylar Başörtüsü Takabilecek. Uygulama Askeri Öğrenciler İçin De Geçerli Olacak.

IHAAW130501-SIY/22-02-2017 - Kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.

IHAAW130501-SIY/22-02-2017 - Kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek. Uygulama askeri öğrenciler için de geçerli olacak. 22.02.2017 13:05:01 TSI NNNN