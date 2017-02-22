IHAAW130501-SIY/22-02-2017 - Kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek. Uygulama askeri öğrenciler için de geçerli olacak. 22.02.2017 13:05:01 TSI NNNN
- BIST 88.799
- Altın 143,882
- Dolar 3,6160
- Euro 3,7993
- Samsun 10 °C
- İstanbul 8 °C
- Ankara 6 °C
- İzmir 8 °C
- Ordu 9 °C
- Sinop 7 °C
- Giresun 8 °C
- Amasya 7 °C
- Rize 10 °C
- Trabzon 8 °C
- Bakan Elvan’dan Kredi Değerlendirme Kuruluşlarına Tepki
- Venezuella’nın Ünlü Gazetecisi 93 Yaşında Hayatını Kaybetti
- Fetö’nün İl İmamı Pkk’lılarla Birlikte Yakalandı
- Bağdat’ta Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 8 Ölü, 32 Yaralı
- Sarıgöl’ün Büyük Projesi Başlıyor
- Parklar Haliliye Belediyesi İle Değişiyor
- Kızını On Yerinden Eşini Boğazından Bıçaklamış
- Burhaniyeli Halterciler 7 Madalya İle Döndü
- Gmis Tosun’u Toplantıya Davet Etti
- Tsk’da Başörtüsü Serbestisi Başladı
- Başkan Baran, Şampiyonları Ağırladı
- Meski Yatırımları İçin 226 Milyon Tl Bütçe Ayrıldı
- İşkur İl Müdüründen Yücekaya’dan Togem’e Ziyaret
- ’15 Temmuz Milli İrade Destanı’ Unutulmayacak
- Üniversite Çalışanı 24 Fetö Şüphelisi Hakim Karşısında
Kadın Subay Ve Astsubaylar Başörtüsü Takabilecek. Uygulama Askeri Öğrenciler İçin De Geçerli Olacak.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Elvan’dan Kredi Değerlendirme Kuruluşlarına TepkiKalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki göstererek, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının not kararlarının piyasayı yönlendirmekten...
Tsk’da Başörtüsü Serbestisi BaşladıMilli Savunma Bakanlığı'nın talimatıyla, TSK bünyesinde isteyen kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.
Kadın Subay Ve Astsubaylar Başörtüsü Takabilecek. Uygulama Askeri Öğrenciler İçin De Geçerli Olacak.IHAAW130501-SIY/22-02-2017 - Kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tbmm Başkanı Kahraman’ı Evinde Ziyaret EttiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak yoğun bakımda tedavi gördükten sonra tedavisine evde devam edilen TBMM...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kendi Ailesinden 10 Kişiden 5’inin Desteğini Alamayacak Olanların Yüzde 50’yi Küçümsemesi Gerçekten Çok Trajikomiktir”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi ailesindeki 10 kişiden 5 tanesinin desteğini alamayacak insanların yüzde 50'yi küçümsemesinin trajikomik olduğunu...
- İslam Bilgeleri Zirvesi Şanlıurfa’da Yapılacak
- 15 Temmuz Gazisi Enes Gün Fetö Darbe Girişimi Davasına Müşteki Olarak Katılacak
- ’Çocuklar Üşümesin Projesi’nin İlk Etabı Ardahan’da Başladı
- Kış Çetin Geçti, Yün Yorganlara Talep Arttı
- Fındık Üreticisi 2017 Sezonuna Hazırlanıyor
- Edirne’de Şehir İçi Ulaşımda ‘Sivil Polis’ Denetimi
- Hayvanlara ‘Ahır’ Hapsi
- Van Afad Lojistik Merkezi Bölgeye Hizmet Verecek
- Işık Öğütçü, Babası Orhan Kemal’i Anlattı
- İçişleri Bakanı Soylu, 10 İlin Valisiyle Güvenlik Toplantısında Bir Araya Geldi
- Bitlis’te Gerçeği Aratmayan Çığ Tatbikatı
- Hastaneyi Gezen Davetsiz Kedi Girdiği Kapıdan Dışarı Çıktı
- Uluslararası Basındaki “Türkiye’de Suriyeliler Böbreklerini Satıyor” İddialarına Tepki
- Sinema Kral Ve Kraliçesini Arıyor
- Burası Da ‘Güvercin Oteli’
- Akaryakıt İstasyonunda Kadın Pompacı
- Otobüste ‘Polis’ Var
- Doğalgazdan Elektrik Üreten Üniversite
- Kediyi Kurtarmak İçin Şehrin Elektrikleri Kesildi
- Pascal Ve Püskül’ün Şaşırtan Dostluğu
1/20
- Samsunspor- Mersin İdmanyurdu Maçı Foto Galeri
- Bu Aşkın Kahramanı Sensin Gala Gecesi
- Sivasspor - Samsunspor maçından enstanteneler...
- Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı Yürüyüşü
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.