  • BIST 95.268
  • Altın 141,937
  • Dolar 3,6069
  • Euro 3,9267
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 29 °C

Kadın Sürücü, Oyun Oynayan Çocuğu Ezdikten Sonra Pano İle Aydınlatma Direğini Devirdi

» »
Kadın Sürücü, Oyun Oynayan Çocuğu Ezdikten Sonra Pano İle Aydınlatma Direğini Devirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sitenin bahçesinde oynarken üzerinden otomobil geçen çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sitenin bahçesinde oynarken üzerinden otomobil geçen çocuk yaralandı.

Kaza, Reva Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Serap G. idadesindeki 16 AZ 274 plakalı özel otomobil, sitenin bahçesinden çıkarken, oyun oynayan 5 yaşındaki Emir Asa K.'ye önce çarptı, sonra ise üzerinden geçti. Otomobil daha sonra Telekom'a ait pano ile dekoratif aydınlatma direğini devirerek durabildi. Çocuğun ağlama seslerini duyan kadın sürücü, aracından indiğinde, çocuğu yaralı görünce şoka girdi. Yaralı çocuk, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun her iki bacağında da kırıklar olduğu tespit edilirken, kazayla alakalı tahkitat sürüyor

Kadın Sürücü, Oyun Oynayan Çocuğu Ezdikten Sonra Pano İle Aydınlatma Direğini Devirdi

Kadın Sürücü, Oyun Oynayan Çocuğu Ezdikten Sonra Pano İle Aydınlatma Direğini Devirdi

Kadın Sürücü, Oyun Oynayan Çocuğu Ezdikten Sonra Pano İle Aydınlatma Direğini Devirdi

Kadın Sürücü, Oyun Oynayan Çocuğu Ezdikten Sonra Pano İle Aydınlatma Direğini Devirdi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokakta Arkadaşı İle Sohbet Ederken Vuruldu10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:18
  • Konya’da Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:18
  • Fetö Operasyonunda 40 Kişi Yakalandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:13
  • Fetö’nün Emniyet Yapılanmasının Mali İltisakları Deşifre Ediliyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:13
  • Tavşanlı’daki Zehirlenme Olayı10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:08
  • Elazığ Merkezli 7 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 12 Gözaltı10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:43
  • Antalya’da Fetö Şüphelisi Hakim Ve Savcılar Adliyede10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:43
  • Fetö’cü Polisler Adliyeye Sevk Edildi10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:38
  • Samsun’da Denizde Erkek Cesedi Bulundu10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:28
  • Kayseri’de Bylock’cu 8 Öğretmen Adliyede10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti