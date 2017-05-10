Kadın Sürücü, Oyun Oynayan Çocuğu Ezdikten Sonra Pano İle Aydınlatma Direğini Devirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sitenin bahçesinde oynarken üzerinden otomobil geçen çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sitenin bahçesinde oynarken üzerinden otomobil geçen çocuk yaralandı.

Kaza, Reva Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Serap G. idadesindeki 16 AZ 274 plakalı özel otomobil, sitenin bahçesinden çıkarken, oyun oynayan 5 yaşındaki Emir Asa K.'ye önce çarptı, sonra ise üzerinden geçti. Otomobil daha sonra Telekom'a ait pano ile dekoratif aydınlatma direğini devirerek durabildi. Çocuğun ağlama seslerini duyan kadın sürücü, aracından indiğinde, çocuğu yaralı görünce şoka girdi. Yaralı çocuk, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun her iki bacağında da kırıklar olduğu tespit edilirken, kazayla alakalı tahkitat sürüyor