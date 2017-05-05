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Kadın Sürücünün Kullandığı Otomobile İki Araç Birden Çarptı

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Kadın Sürücünün Kullandığı Otomobile İki Araç Birden Çarptı
Sivas'ta kadın sürücünün kullandığı otomobile seyir halindeyken iki araç birden çarptı.

Sivas'ta kadın sürücünün kullandığı otomobile seyir halindeyken iki araç birden çarptı. Kaza da yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza saat 00.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.B. idaresindeki 58 TN 292 plakalı otomobile seyir halindeyken sürücüleri belirlenemeyen 58 AS 974 ve 58 NE 986 plakalı otomobiller çarptı. Kazada kadın sürücü Ş.B. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri inceleme yaptı.

Kadın Sürücünün Kullandığı Otomobile İki Araç Birden Çarptı

Kadın Sürücünün Kullandığı Otomobile İki Araç Birden Çarptı

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