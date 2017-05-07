Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası'nın birlikte geliştirdikleri "Kadın Tasarımcılar Çaycuma'yı...

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası'nın birlikte geliştirdikleri "Kadın Tasarımcılar Çaycuma'yı Değiştiriyor" adlı proje kapsamında kadın katılımcılara, Çaycuma MYO öğretim elemanları tarafından bilgisayar destekli mobilya tasarım eğitimleri verildi.

Eğitimler MEGEP Mesleki Eğitim Modülüne (Mobilya ve İç Tasarım Modülü) göre ve 30 kişilik iki gruba toplamda 720 saat olarak verildi. Eğitimlerde AutoCad ve Adeko14 çizim programları kullanımlarını öğrenen kursiyerler, eğitimin sonunda MEB onaylı sertifika almaya hak kazandı.