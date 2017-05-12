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Kadın Terliğinde Esrar Ele Geçirildi

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Kadın Terliğinde Esrar Ele Geçirildi
Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında, durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada kadın terliği içerisine...

Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında, durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada kadın terliği içerisine gizlenmiş şekilde 940 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü Malatya-Kayseri D-300 karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında Bitlis istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste narkotik köpekle yapılan aramada bir şahsa ait çanta içerisinde 4 adet kadın terliğinin içerisine gizlenmiş şekilde 940 gram reçine esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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