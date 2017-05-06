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Kadına Şiddete Bir Yenisi Daha Eklendi

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Kadına Şiddete Bir Yenisi Daha Eklendi
Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen bir erkek, yanındaki 2 kadın arkadaşını darp etti.

Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen bir erkek, yanındaki 2 kadın arkadaşını darp etti. Yüzleri tanınmaz hale gelen kadınlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi isteğini reddetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Ulus İtfaiye Meydanı'nda alkollü oldukları iddia edilen bir erkek şahıs ile 2 kadın arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. 2 kadın arkadaşını feci şekilde döven erkek şahıs, kadınları tanınmaz hale getirdi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber vererek kadınların yardımına koştu.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve vatandaşların müdahalesi sonucu erkek şahıs güçlükle sakinleştirildi. Yüzleri kanlar içinde kalan kadınlar, sağlık ekiplerinin tedavi isteklerini önce geri çevirdi. Sağlık ekiplerinin ısrarıyla ambulansa alınabilen kadınlar, tedavi altına alındı. Kadınlara şiddet uygulayan erkek şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadına Şiddete Bir Yenisi Daha Eklendi

Kadına Şiddete Bir Yenisi Daha Eklendi

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