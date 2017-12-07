Kadına Yönelik Şiddet İçin Toplandılar

Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin (ŞOİM) kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için açtığı stanta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin (ŞOİM) kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için açtığı stanta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir AVM'de açılan standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kocaeli Valiliği'ne bağlı ŞOİM görevlileri alışverişe gelen vatandaşlara kadına yönelik şiddet karşısında bilinçlenmeleri konusunda bilgilendirerek, broşür dağıttı. Kadına yönelik şiddete "Dur" demek için ellerini boyayan vatandaşlar perdeye ellerini bastılar.

Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Başkan Vekili Tuğba Uğur Çınar, "Merkezimizde kadınlarımızı alıyoruz, herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını soruyoruz. Kadın konuk evlerinde kalan kadınlarımızı, hatta buradan ayrılan kadınlarımızın bile takibini yapıyoruz. Burada bulunma amacımız hem kendimizi tanıtmak ve toplumun kadına yönelik şiddete karşı bilinçlenmesini sağlamak. İnşallah insanlarda bizi tanır. Bizde açtığımız bu stantla şiddet olaylarının bir nebze de olsa önüne geçeriz" dedi.