“Kadına Yönelik Şiddete Hayır” Demek İçin Yürüdüler

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" temalı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" temalı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Valilik önünden başlayarak Sağlık Müdürlüğü önünde son bulan yürüyüşe katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, "Kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili tüm kurumların ve toplumdaki her bireyin sorumluluk alması ve eşgüdüm içinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu sebeple bizler de Eskişehir Sağlık Müdürlüğü olarak personelimize ve halka yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirmeye devam etmekteyiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" temalı yürüyüş gerçekleştirdik" diye belirtti.