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Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesi İçin Eylem Planı Hazırlandı

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Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesi İçin Eylem Planı Hazırlandı
Yozgat'ta kadına yönelik politikalar noktasında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, kadına yönelik şiddetin engellenmesi için...

Yozgat'ta kadına yönelik politikalar noktasında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, kadına yönelik şiddetin engellenmesi için eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli ve bazı kadın sivil toplum kuruluşu üyeleri 25 Kasım Dünya Kadına Karşı Şiddet ile Mücadele Günü kapsamında Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kadına şiddete yönelik farkındalığın İl düzeyinde yapılabilmesi için " 2018-2020 yılının Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planının hazırlandığını belirten Neşeli, söz konusu planın, daha geniş kesimlere ulaşacağı ve kadına yönelik şiddetle mücadelede gerçekleştirecekleri tüm çalışmalara ışık tutacağına inandıklarını dile getirdi.

Günümüzde şiddetin en yaygın olarak görülen biçimlerinden birisinin kadına yönelik şiddet olduğunu hatırlatan Neşeli, "Kadınlara yönelik şiddet hangi oranda olursa olsun kabul edilemez ve mücadeleyi gerektirir. Kadına yönelik şiddetin çok yönlü, toplumun bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ile ancak çözülebilir" dedi.

25 Kasım'da kadın STK'larla birlikte valilik, üniversite ve belediye ziyaretleri olacağını ifade eden Neşeli, bazı mahallelerde ev ziyaretleri gerçekleştirerek bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını vurguladı. Okullarda kadın ve şiddet konulu çalışmalar gerçekleştireceklerini işaret eden Neşeli, şehrin görünür yerlerine kadına yönelik şiddeti kınayan afişler asılacağını ve el broşürlerinin dağıtılacağını da sözlerine ekledi.

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