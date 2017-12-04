Kadınlar 3 Bin Fidan Dikti

Sarıcakaya Belediyesi ekiplerince peyzaj ve yeşillendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarıcakaya Belediyesi ekiplerince peyzaj ve yeşillendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye bünyesinde TYÇP programı dahilinde çalışan kadınlar ilçe girişindeki orta refüjlerin daha estetik ve yeşil olması için fidan dikimi çalışması yaptı.

İlçenin daha yeşil ve estetik bir görüntü sağlaması için çalıştıklarını vurgulayan ekipler, çalışmaların bu yönde devam edeceğini belirtti. Orman Bölge Müdürlüğü'nce gönderilen 3 bin adet fidan, Sarıcakaya Belediyesi ve İş-Kur ortaklığı kapsamında TYÇP bünyesinde çalışan kadınlar tarafından ilçe girişinde ki refüje dikti. Bayan çalışanların gerçekleştirdiği çalışma ilçe sakinleri tarafında da memnuniyetle karşılandı.

Fidan dikimine kendisi de yardımcı olan Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, ilçede peyzaj çalışmaların devam edeceğini söyledi. Güler "Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin" diye buyuran İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselamın düsturuyla hareket ederek yeşillendirme çalışmalarına önem veriyoruz. Dolayısıyla bizde belediye olarak yeşil alanları arttırmak ve var olan yerleri de daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen Taflan, Zakkum ve Alacalı isimli fidanların dikim çalışmasını belediyemizdeki hanım arkadaşlarımızla birlikte bu alanda yapmaya çalışıyoruz" dedi.