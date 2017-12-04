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Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi: Nazilli Belediyespor 77 - Antalya Yıldız 60

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Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi: Nazilli Belediyespor 77 - Antalya Yıldız 60
Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi C Grubunda ilk yarının son maçında Antalya Yıldız'ı sahasında ağırlayan Nazilli Belediyespor, grup lideri konuk Antalya...

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi C Grubunda ilk yarının son maçında Antalya Yıldız'ı sahasında ağırlayan Nazilli Belediyespor, grup lideri konuk Antalya Yıldız'ı 17 farkla yenerek ikinciliğe yerleşti.

Nazilli'de oynanan karşılaşmada her iki ekibin de ilk iki dakikada basket atamadığı oyunun ilk beş dakikasını önde götüren konuk ekip Antalya, bu üstünlüğünü koruyamadı. Seyircisin de desteğini yanına alan ev sahibi Nazilli ekibi, ilk periyodu 15-7 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlüğünü koruyan Nazilli Belediyespor'un attığı 19 baskete karşın Antalya Yıldız 17 basket atabildi. 3. Periyot 51-43 Nazilli ekibinin lehine tamamlanırken dördüncü ve son periyotta 17 sayı farka giden Nazillili kızlar bu farkı maç sonuna kadar koruyarak C Grubu liderini yenmeyi başardı. Karşılaşmayı 77-60 skorla tamamlayan Nazilli Belediyespor, Antalya Yıldız'ın ardından 2. sıraya yerleşti. Karşılaşma boyunca konuk ekibe karşı üstün oynayan Nazilli ekibi, çok sayıda basket kaçırmasına ve hatalı top kaybına rağmen lideri zorlanmadan yendi. Lige bu yıl ilk kez katılan ev sahibi takımı seyircisi maç boyunca tezahüratlarla destek verdi.

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