  • BIST 93.520
  • Altın 141,437
  • Dolar 3,5657
  • Euro 3,9079
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 12 °C

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Final Zamanı

» »
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Final Zamanı
Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanacak Bilyoner.com Kadın Basketbol Süper Ligi Final serisinin programı belli oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanacak Bilyoner.com Kadın Basketbol Süper Ligi Final serisinin programı belli oldu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı Yakın Doğu Ünivertesi ile Fenerbahçe oldu. Ligi birinci sırada tamamlayan Yakın Doğu, seride saha avantajına sahip konumda bulunuyor. Finalde 3 galibiyet alan takım, bu sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk maç 7 Mayıs Pazar günü Caferağa Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak.

Takımların final yolculuğu

Yakın Doğu Üniversitesi, normal sezonu lider tamamlayarak, çeyrek finalde İstanbul Üniversitesi ile eşleşti. İstanbul Üniversitesi'ni 2-0 geçen Yakın Doğu, yarı finalde de Beşiktaş'ı seride 3-0 ile turnuvanın dışında bıraktı ve finale çıktı. Fenerbahçe ise ligi ikinci sırada bitirdi. Çeyrek finalde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 2-0 ile geçip, yarı finalde Galatasaray ile eşleşti. İlk iki maçı sahasında kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan da galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanacak Bilyoner.com Kadın Basketbol Süper Ligi Final serisinin programı şöyle:

7 Mayıs Pazar

Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

9 Mayıs Salı

Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe

12 Mayıs Cuma

Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi

14 Mayıs Pazar

Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi (Gerekirse)

17 Mayıs Çarşamba

Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe (Gerekirse)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Washington Wizards, Boston Karşısında Seriyi 2-1’e Taşıdı05 Mayıs 2017 Cuma 10:50
  • Şampiyonlar Kupalarını Rektör Gündoğan’a Takdim Etti05 Mayıs 2017 Cuma 10:47
  • Beşiktaş Kupanın Rövanşına Kilitlendi05 Mayıs 2017 Cuma 10:38
  • Aydınus Bu Sezon İlk Kez Beşiktaş Maçı Yönetecek05 Mayıs 2017 Cuma 10:38
  • Milli Boksörden Müthiş Zafer05 Mayıs 2017 Cuma 10:08
  • Trabzonspor Evinde Kayserispor’a Yenilmiyor05 Mayıs 2017 Cuma 09:53
  • Manchester United, Avantajı Kaptı05 Mayıs 2017 Cuma 00:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedef 1 Milyon Üye" Standını Ziyaret Etti04 Mayıs 2017 Perşembe 23:48
  • Soner Demirtaş, Avrupa Şampiyonu04 Mayıs 2017 Perşembe 23:23
  • Barcelona, Türkiye’den Özür Diledi04 Mayıs 2017 Perşembe 23:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti