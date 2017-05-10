Kadınlar el emeklerini sergiledi

Atakum Belediyesi'nin kadınlara yönelik kurslarına katılan kursiyerlerin el emeği ürünleri, ‘Gelenekten Geleceğe’ adlı sergi ile Samsunluların beğenisine sunuldu. Belediye Başkanı Taşçı, "Atakum'da kadınlar güçlü" dedi

Atakum Belediyesi tarafından, kadınlara yönelik gerçekleştirilen el emeği ürünleri kurslarına katılan kadınlar, yıl boyunca büyük emeklerle hazırladıkları ürünlerini, gerçekleşen sergi ile beğeniye sundu. Yalı Kafe’de düzenlenen ‘Gelenekten Geleceğe’ sergisinin açılışı, renkli görüntüler eşliğinde gerçekleşti. Açılışı, Atakum Kaymakamı Turan Atlamaz ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve konuklar birlikte gerçekleştirdi.

Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak, kadınların sosyal ve ekonomik hayat içerisinde hak ettiği yerde olması için çalışıyoruz. Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz kurslarımızda bugün itibariyle 3 bin kadın, kurslarımızdan faydalanıyor. Göreve geldiğimiz günden bu güne, kurslarımıza katılan kadın sayısı 10 bine ulaştı. Bu kurslarımıza katılanların büyük çoğunluğu artık, el emeği ürünleriyle ev ekonomilerine katkı sağlıyor" dedi. Büyük katılımın sağlandığı açılışın ardından beğeniye sunulan el emeği ürünler, davetliler tarafından da büyük beğeni topladı.