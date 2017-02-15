Kadınlar Eurocup son 8 karşılaşmasında Bellona AGÜ, ilk maçta 8 sayı farkla yenildiği İspanyol rakibi Spar Citylift Girona'yı 85-54 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Marko Vuckovic xx, Carlos Santos xx, Kate Webb xx
Bellona AGÜ: Ann Wauters xxx 15, Dila xx 5, Ayşegül xx 12, Dubljevic xx 9, Gray xxxx 23, Sanders xx 10, Gizem x, Mazic xx 5, Wright xx 6
Başantrenör: Ayhan Avcı
Spar Citylift Girona: Rodriguez xx 8, Buch xx 9, Peters x 3, Lopez x 3, Jordana x, Pairo x, Alminaite xx 12, Spanou xx 8, Oma xx 2, Ibekwe xx 9
Başantrenör: Eric Suris
1. Periyot: 14-11 (Bellona AGÜ lehine)
Devre: 38-24 (Bellona AGÜ lehine)
3. Periyot: 74-41 (Bellona AGÜ lehine)
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