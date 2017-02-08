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Kadınlar Euroleague

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Kadınlar Euroleague
Kadınlar Euroleague'in 12. haftasında Fenrebahçe, sahasında Polonya ekibi Polonya ekibi Wisla Can-Pack'i 71-60 mağlup etti.

Kadınlar Euroleague'in 12. haftasında Fenrebahçe, sahasında Polonya ekibi Polonya ekibi Wisla Can-Pack'i 71-60 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 9. galibiyetine imza attı.

Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda Fenerbahçe, Polonya ekibi Wisla Can-Pack ile karşılaştı. Mücadele tempolu başlarken, ilk periyotu konuk takım 19-18 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibine karşı daha etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler soyunma odasına 35-30 üstün girdi.

İkinci yarıya hem savunmada hem de hücumda oldukça agresif başlayan Fenerbahçe, 6-0'lık seri sonucu skor farkını çift hanelere çıkardı. (41-30) Üçüncü periyotta rakibini tam anlamıyla domine eden Kanarya, Polonya ekibine sadece 12 sayı şansı tanıdı ve kaydettiği 22 sayıyla final periyotuna 57-42 önde girdi.

Etkili oyununu bu çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe salondan 71-60 galip ayrıldı.

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