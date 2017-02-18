Muğla'nın Fethiye ilçesinde Beşkaza Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Yıldız Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Beşkaza Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Yıldız Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Şampiyonda salonda meydana gelen tekme, tokalı kavga damgasını vurdu.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından 521 sporcunun katıldığı organizasyon final müsabakalarıyla tamamlandı. Final müsabakaları devam ederken salonda organizasyon sorumlusu ile bir sporcunun antrenörü arasında kavga müsabakalara damga vurdu. Salonda bulunan jandarma ve görevliler tarafından güçlükle sakinleştirilen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, şampiyonada sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini Şampiyonaya 521 sporcunun katıldığını belirterek, "Burada milli takım seçmeleri de yapıldı. İyi mücadele. Avrupa şampiyonasına gidecek sporcular buradan seçiliyor. Bu nedenle çok güzel mücadeleler izledik. Güzel bir organizasyon oldu. Bazen tartışmalarda yaşandı. Sonuçta milli takım seçmesi olduğu için iyi bir mücadele oldu" dedi.

13 sıklette gerçekleştirilen yıldız kadınlarda 46 kiloda Melikenur Güneş, 48 kiloda Hatice Akbaş, 50 kiloda Kardelen Cinkaya, 52 kikloda Öznur Yıldız, 54 kiloda Arife Yeliz Altın, 57 kiloda Rümeysa Ataş, 60 kiloda Gözdenur Sönmez, 63 kiloda Tuğçe Bektaş, 66 kiloda Nagihan Keskin, 70 kiloda Ece Manavoğlu, 75 kiloda Duygu Öztük, 80 kiloda Sena Erdoğan, +80 kiloda Büşra Işıldak birinci oldu.

Genç kadınlarda 48 kiloda Hamide Yavuz, 51 kiloda Beyza Saraçoğlu, 54 kiloda Ayten Cumentor, 57 kiloda Havanur En, 60 kiloda Çağla Aluç, 64 kiloda Canser Ortu, 69 kiloda Ayşegül Sağır, 75 kiloda Selma Karakoyun, 81 kiloda Tuana İzel Yılmaz, +81 kiloda İrem Uzun birinci oldu.

Büyük kadınlar da ise 48 kiloda Ayşe Çağırır, 51 kiloda Elif Nur Coşkun, 54 kiloda Merve Özge Arslan, 57 kiloda Özlem Dinç, 60 kiloda Satı Burcu, 64 kiloda Gülsüm Tatar, 69 kiloda Sema Çalışkan, 75 kiloda Busenaz Sürmeneli, 81 kiloda Elif Güneri, +81 kiloda Şennur Demir birinciliği elde etti.

Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği şampiyonada, dereceye girenlere sporculara madalyaları verildi.