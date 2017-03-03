'Kadınlar için güçlü adımlar atacağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, ''Hayalimiz kadının siyasette, ekonomide, iş dünyasında, üretimde hak ettiği noktada olması. Bu hayalleri gerçekleştirmek için çok güçlü adımlar atmak gerektiğinin bilincindeyiz ve bu yönde çalışıyoruz'' dedi

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ASİAD) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Uluslararası Kadın Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda gerçekleşen Uluslararası Kadın Zirvesi'ne, siyasi parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve Başbakan danışmanları, uluslararası katılımcılar, STK temsilcileri, akademisyenler ve ASİAD yönetimi ve üyeleri katıldı.

ASİAD'IN ÇALIŞMASI ÖNEMLİ

Uluslararası Kadın Zirvesi'nde konuşan Karaaslan, kadın konusunda konuşulacak çok konu olduğunu belirterek, ''ASİAD gerçekleştirmiş olduğu bu zirve ile kadına ayrı bir bakış açısından yaklaştı. 8 Mart'ta kadınlarla ilgili bir çok organizasyonlar yapılacak. ASİAD, kadının sorunlarını konuşmaktan öte, kadını şiddetle anmaktan öte, kadının geleceğine ve ülkeye nasıl katma değer katacağına bir yol haritası çizecek önemli konuları belirledi. Kadının nasıl başrol oyuncusu olduğunu gösterecek olan bu çalışmayı çok önemsiyorum'' dedi.

ORTAK SORUNLARIMIZ VAR

''8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünyanın her yerinde kadının anıldığı, kadınların sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün'' diyen Karaaslan, ''Kadınların sorunlarının ulusal ve uluslararası boyutları var. Ortak sorunlarımız var. Kadınların sosyo-ekonomik ve siyasal hayatta var olma mücadelesi verdiği hepimiz için bir gerçek. Bugün ülkemizde kadınlar konusunda devrim niteliğinde adımlarım atıldığı ve nereden nereye geldiğimizin bugün gurur tablosunu hep birlikte gözlemliyoruz. Bir kaç gün önce andığımız 28 Şubat'ta ne yazık ki başrolde kadınlar vardı. Kadının inancından dolayı ötekileştirildiği, ayrıştırıldığı, hiçe sayıldığı utanç tablosunu hep birlikte yaşadık. Bütün bu yaşanmışlıklardan utanç duyuyoruz. Ülkemize hiç yakışmayan, ülkemizin gelecek idealleri ile bağdaşmayan, cumhuriyetin kuruluş ilkeleri ile bağdaşmayan uygulamaları yaşadık. Fakat yaşadığımız her acı tecrübe bize yeni şeyler öğretti. 15 Temmuz gibi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde kadınlar tankların önünde durduğu kadar, kurşunlara göğsünü siper ettiği kadar, evlatlarını meydanlara gönderenlerdi aynı zamanda. 2016 yılının Türkiye’sinde, Kurtuluş Savaşı'na mermi taşıyan kadınları gördük. Ülke olarak en güçlü özelliğimiz, hemen toparlanabilme ve hayata kaldığımız yerden, hatta kaldığımız yerden daha ileride daha da güçlenerek devam edebilme yeteneğine sahibiz. Bunu başardık. Bugün kadınlarımızın geleceğini, ülkemizin geleceğini konuşabiliyorsak 15 Temmuz şehitleri arasındaki 11 kadın şehidimize borçluyuz. Hepsinden Allah razı olsun'' dedi.

ANNELİK ENGEL DEĞİL

Genç kızlara kendisini örnek gösterdiğine vurgu yapan Karaaslan, ''Kadın milletvekili olarak şehrimde ve ülke genelinde yaptığım çalışmalarda genç kızlarla bir araya geliyorum. Onlara kendi hayatımı örnek gösteriyorum. Ben bir anneyim, iki çocuk sahibiyim. Bir milletvekiliyim ve genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyorum. Siyasetten önce, bugüne kadar kendi iş hayatımda aktif olarak çalıştım. Aynı zamanda akademik hayatıma da devam ediyorum. Anne olmak bunların hiçbirini yapmanıza engel olmaz. Hiç birinden vazgeçmek durumunda değiliz'' dedi.

KADINLAR İÇİN ÖNEMLİ YASAL DÜZENLEMELER

AK Parti hükümetleri dönemlerinde kadın ve kadın hakları konusunda çok önemli adımlar gerçekleştiğini belirten Karaaslan, ''İş hayatında, çalışma hayatında, mobingle mücadeleden, kadına karşı şiddetle mücadeleye kadar, her alanda bir kadının hem anne olmasını ve hem de iş hayatında var olmasını önceleyen bakış açısı ile birlikte çok önemli yasal düzenlemeler hayata geçti. Hayalimiz kadının siyasette, ekonomide, iş dünyasında, üretimde hak ettiği noktada olması. Bu hayalleri gerçekleştirmek için çok güçlü adımlar atmak gerektiğinin bilincindeyiz ve bu yönde çalışıyoruz'' diye konuştu.