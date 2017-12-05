Kadınlar İzmit Belediyesi’nce Bilgilendirildi

İzmit Belediyesi'nde kadınlara yönelik Yazar Gülenay Pınarbaşı'nın katılımı ile bir söyleşi düzenlendi.

İzmit Belediyesi'nde kadınlara yönelik Yazar Gülenay Pınarbaşı'nın katılımı ile bir söyleşi düzenlendi.

İzmit Belediyesi kadınlara yönelik eğitimlerine devam ediyor. Son olarak Yazar Gülenay Pınarbaşı'nın yaptığı araştırmalar ve ziyaretler sonucu kaleme aldığı Anadolu'nun Ermiş Kadınları kitabı hakkındaki söyleşi gerçekleştirildi. Fetih Vakfı Kadın Kolları yöneticileri ile Rabia Hatun Kur'an Kursu hafızlık öğrencilerinin katıldığı söyleşide yazar Gülenay Pınarbaşı, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşamış kadın ermişler hakkında bilgi vererek, eren, ermiş, evliya nedir, kadın ermişler, İslam'da ve Türk kültüründe yeri nedir gibi konularda bilgilendirmede bulundu. Soru cevap şeklindeki söyleşiden katılımcıların oldukça memnun kaldıkları kaydedildi.

Söyleşi sonunda İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Yazar Gülenay Pınarbaşı'ya günün anısına İzmit'in sembolü saat kulesi ve pişmaniye hediye etti.