Kadınlar Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nda 2. Gün

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2017 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kadınlar Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası 2. gün karşılaşmaları tamamlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2017 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kadınlar Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası 2. gün karşılaşmaları tamamlandı.

Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen ve 15 ülkeden 24 takımın katıldığı şampiyonanın ilk gününde gerçekleştirilen eleme maçlarının ardından grup maçlarına kalan 16 takımın karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Kim Behrens-Anni Schumacher (Almanya) - Marta Ozolina-Alise Lece (Letonya): 2-0

Sandra Ittlinger-Teresa Mersmann (Almanya) - Nicole Eiholzer-Dunja Gerson (İsviçre): 2-0

Marta Menegatti-Rebecca Diane Perry (İtalya) - Elsa Baquerizo McMillan-Paula Soria Gutiérrez (İspanya): 0-2

Sandra Ittlinger-Teresa Mersmann (Almanya) - Cornelia Rimser-Lena Plesiutschnig (Avusturya): 2-0

Nicole Eiholzer-Dunja Gerson (İsviçre) - Ida Sinisalo-Niina Ahtiainen (Finlandiya): 2-1

Valentyna Davidova-Ievgeniia Shchypkova (Ukrayna) - Buğra Eryıldız-Merve Çelebi (Türkiye): 0-2

Amaranta Fernandez Navarro-Angela Lobato Herrero (İspanya) - Ingrid Lunde - Oda Johanne Ulveseth (Norveç): 2-1

Katarzyna Kociolek-Dorota Strag (Polonya) - Taru Lahti Liukkonen-Anniina Parkkinen (Finlandiya): 1-2

Victoria Faye Kjolberg-Ane Guro Tveit Hjortland (Norveç) - Alexandra Jupiter-Ophelie Lusson (Fransa): 0-2

Valentyna Davidova-Ievgeniia Shchypkova (Ukrayna) - Elsa Baquerizo McMillan-Paula Soria Gutiérrez (İspanya): 2-0

Ayrıca karşılaşmaların ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile AlanyaTeleferik A.Ş. Genel Müdürü Muhtar Kurt gösteri maçı gerçekleştirdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Türk Milli Sporcu Buğra Eryıldız karşısında Alanya Teleferik A.Ş. Genel Müdürü Muhtar Kurt ile Rus Voleybolcu Ksenia Khakimzayanova mücadele etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören maç eğlenceli dakikalara sahne oldu. Tek set üzerinden oynanan maç 21-8 Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Türk Milli Sporcu Buğra Eryıldız'ın üstünlüğü ile sona erdi.