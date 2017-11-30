Kadınlara “Aile İçi Şiddet” Konulu Seminer Verildi

Malkara Müftülüğü ve Aile Dini Rehberlik bürosu ile Tekirdağ Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü...

Malkara Müftülüğü ve Aile Dini Rehberlik bürosu ile Tekirdağ Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle "Aile İçi Şiddet" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Malkara Ziraat Odasında gerçekleştirilen toplantıda, Aile Sosyal Politikalar Aile Eğitimcisi, aynı zamanda Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü ve İlçe Vaizi Meryem Dalğıç tarafından verilen eğitim seminerinde şu bilgilere yer verildi:

"Aile bireylerini birbirine bağlayan muhabbet ve merhamet bağları ne kadar güçlüyse, aile de toplum da o kadar güçlü ve sağlıklı olur. Aile bağlarını zayıflatarak birliğimizi ve dirliğimizi tehdit eden en ciddi tehlikelerden birisi şiddettir. Yüce dinimize göre insan, varlık aleminin en şerefli üyesi olarak saygıyı, şefkati, adaleti ve merhameti hak eder. Kadın, her türlü değerli niteliğinin ötesinde, öncelikle insan olma vasfıyla doğuştan getirdiği en temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) can, mal ve onur dokunulmazlığının bu hakların başında geldiğini haber verir. Kadına yönelik şiddet, fiziksel, duygusal ve ekonomik boyutlarıyla söz konusu dokunulmazlıkları ihlal eden büyük bir insanlık suçudur."

Program sonrası, Şiddeti Önleme Merkezinin hazırladığı bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. İlçe Vaizi Dağlıç, eğitim programlarının devam edeceğini söyledi.