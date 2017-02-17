Kadınlara Her Yönüyle Şiddet Olgusu Anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Ahmetli'de kadına yönelik şiddet olgusunun sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutuyla ilgili...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Ahmetli'de kadına yönelik şiddet olgusunun sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutuyla ilgili seminer düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Ahmetli'de kadın yönelik şiddet olgusunun sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutuyla ilgili seminer düzenlendi. Seminere, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya ve Ahmetlili kadınlar katıldı. Seminerde, Manisa Barosu avukatlarından Güldane Dörtbudak, şiddetin hukuki boyutlarından ve alınacak tedbirlerden bahsetti. Dörtbudak, konuşmasında kadınların şiddete maruz kaldıklarında başvurabilecekleri kişi ve kurumlar hakkında da bilgi verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Danışma Merkezi Uzman Psikoloğu Merve Ateş ise şiddetin tanımından, şiddetin çeşitlerinden ve kaynaklandığı sebeplerden bahsetti. Ateş, şiddete maruz kalanlarla görüşme teknikleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularıyla ilgili bilgi verdi. Ateş, aile içi iletişimle ilgili katılımcılarla kısa bir söyleşi de yaptı.