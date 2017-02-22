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Kadınlara İnternet Eğitimi

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Kadınlara İnternet Eğitimi
Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında kadınlara internet eğitimi verildi.

Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında kadınlara internet eğitimi verildi.

Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ASDEP görevlileri tarafından AEP kapsamında Ekinyolu Kur'an kursunda 20 kursiyere "Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı" konulu seminer verildi. Seminerde, teknoloji ve internet bağımlığı ile bunların insan hayatı üzerindeki zararlarına ilişkin konulara değinildi.

Kadınlara İnternet Eğitimi

Kadınlara İnternet Eğitimi

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