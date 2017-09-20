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Kadınlara Kış Telaşı Sardı

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Kadınlara Kış Telaşı Sardı
Yaz mevsiminin son günlerinin yaşandığı şu günlerde sofralarında doğal ürünleri tercih eden kadınlara kışlık telaşı sardı.

Yaz mevsiminin son günlerinin yaşandığı şu günlerde sofralarında doğal ürünleri tercih eden kadınlara kışlık telaşı sardı. Gelişen teknolojiye rağmen bir çok kadın eski gelenek ve göreneklerini sürdürürken, salçaları bazı kadınlar güneşte, bazı kadınlar ise kaynatarak hazırladı.

Mahallelerde bir çok kadın imece usulü ile kış hazırlığını yaparken, şehir merkezlerinde yeri müsait olmayanlar ise kış hazırlıklarını köylerde yaptı. Kış hazırlığını köyünde yapan Aydınlı kadınlardan Büşra Bulut, ev salçası yapımının zor ve zahmetli olduğunu ancak hiçbir fabrikada üretilen salçanın insanın kendi hazırladığı salçanın tadını vermediğini belirterek evde kış hazırlığı yapmanın aynı zamanda tasarruf olduğunu söyledi. Salçayı asırlık yöntemlerle hazırladığını annesinin ninesinden, kendisinin de annesinden öğrendiği bu yöntemi kendinden sonraki nesillerin de unutmamasını tavsiye eden Büşra Bulut, "Bugün her şeyimiz elektriğe bağlı. Bu ülkede 2 hafta elektrik gitmiş olsa insanlar Allah korusun aç kalır. Çünkü kış için hazırladığımız tüm gıdalar bozulur. Oysa ninelerimizden kalma yöntemlerle yapılan kış hazırlıkları aynı zamanda elektrik bağımlısı değil. Hazırla yağla kaldır bir köşeye kendiliğinden yenileceği günü beklesin. Sadece lezzeti değil aynı zamanda eski usullerle hazırlanan kış yiyecekleri her şart altında kendisini muhafaza ediyor. Doğal ortamda hazırlanıp bozulmayan gıdalar bence gerçek kış hazırlığı olabilir. Aksi durumda yapılan kış hazırlıkları elektrik kesilmediği sürece kış hazırlığı olur" dedi.

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