Kadınlardan Davullu Zurnalı Şalvarlı Futbol Maçı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yerel bir marketler zincirinin sahibi, kendisine başvuran 8 ev hanımına önce iş kurdu sonra işe aldıği kadınların halı...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yerel bir marketler zincirinin sahibi, kendisine başvuran 8 ev hanımına önce iş kurdu sonra işe aldıği kadınların halı sahada futbol oynama hayalini gercekleştirdi. Şalvarlı kadınların halı sahadaki davul zurnalı maçı ilginç görüntülere sahne oldu.

Birbirlerini önceden tanıyan 8 ev hanımı, aile ekonomisine katkı sağlamak ve bazıları da geçimini sağlamak için börekçilik yapmak uzere işadamı Kasım Yasdıoğlu'na başvurdu. İşletmeciliğini yaptığı fırının önünde otantik bir mekan hazırlayıp kadınlara iş imkanı sunan iş adamı, günde 2 binin üzerinde börek satmaya basladı. İş sahibi hayalini gerçekleştiren ev hanımları bu sefer daha önce hiç yapmadıkları futbol oynama hayalleri olduğunu belirttiler. İşletmenin diğer kadın çalışanları ile aralarında futbol takımı kuran börekçi kadınlar halı sahada davul zurna eşliğinde maç yapıp ter döktüler. Üzerlerinde şalvarla futbol oynayan kadınların heyecanı maçı izleyenler tarafından da uzun süre alkışlandı.

Kadınların hayatın her alanında var olduğunu belirten iş adamı Kasım Yasdıoğlu, "Bu bayanlar önce böyle bir börekçilik projesi ile bana geldiler. Kendilerine iş imkanı sağladık. Şu anda maharetli elleriyle yaptıkları börekler ilçemizde tutuldu büyük beğeni kazandı. İşlerimiz iyi hem kendileri kazanıyor geçimlerini sağlıyorlar hem bize kazandırıyorlar. Börekçi bu kardeşlerimiz bana "halı sahada futbol oynamak istiyoruz böyle bir hayalimiz var" deyince, "hayalde kalmasın futbol oynayalım o halde" dedim. Hiç birinin daha önce ayağına top değmemiş. Ama futbolda da börekte olduğu gibi becerikli olduklarını gösterdiler" dedi.

Takım kaptanı olan Cemile Çevik ise "Börekte açarız futbol da oynarız. Kadınların neler yapabileceğini göstermiş olduk. Patronumuzdan Allah razı olsun. Şu anda ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Hepimizin sigortası var ayrıca hepimiz maaş alıyoruz. Böyle bir futbol oynama hayalimiz vardı neden olmasın dedik ve bunu da gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.