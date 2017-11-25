Kadınlardan Erkek Şiddetine Tepki

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu tarafından (EDKP) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle erkek...

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu tarafından (EDKP) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle erkek şiddeti protesto edilerek, yürüyüş düzenledi.

Dünyanın birçok ülkesinde protesto ve yürüyüşler yapılan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Eskişehirli kadınlar bu yıl da kadına yönelik şiddeti protesto etti. Üniversite Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezi önünde toplanan yaklaşık 200 kadın, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde erkek şiddetinin son bulması için sloganlar atıp, düdükler çalarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Kadınlar, ellerinde bulunan hazırladıkları birbirinden farklı yazıların yer aldığı dövizlerle sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı. Bir süre yürüyen kadınlar, İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde durdu.

Burada EDKP adına basın açıklaması yapan Emel Bilgin, 25 Kasım'ın öneminden bahsederek, "25 Kasım Dominik Cumhuriyeti'nde Trujillo diktatörlüğüne karşı, özgürlük mücadelesini yükselten Mirabal kız kardeşlerin, diktatörlüğün askerleri tarafından tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde katledildikleri ve cesetlerinin bir uçurumun dibinde bulunduğu alçak bir saldırının utanç günün ve insanlık ayıbının yıldönümüdür. Bu yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü'nü tüm dünyada ve ülkemizde faşizmin, adaletsizliğin, şiddetin, gericiliğin, yoksulluğun yükseldiği bir ortamda karşılıyoruz. Kadına yönelik uygulanan bu politikaların sonucunda son 15 yılda 14 bin 293 kadın öldürülmüş, bu suçlar iyi hal indirimleriyle meşrulaştırılmak istenmiştir" şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından kadınlar hep birlikte halay çekti. Daha sonra olaysız şekilde dağıldı.