  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 8 °C

Kadınlardan Erkek Şiddetine Tepki

» »
Kadınlardan Erkek Şiddetine Tepki
Eskişehir Demokratik Kadın Platformu tarafından (EDKP) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle erkek...

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu tarafından (EDKP) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle erkek şiddeti protesto edilerek, yürüyüş düzenledi.

Dünyanın birçok ülkesinde protesto ve yürüyüşler yapılan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Eskişehirli kadınlar bu yıl da kadına yönelik şiddeti protesto etti. Üniversite Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezi önünde toplanan yaklaşık 200 kadın, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde erkek şiddetinin son bulması için sloganlar atıp, düdükler çalarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Kadınlar, ellerinde bulunan hazırladıkları birbirinden farklı yazıların yer aldığı dövizlerle sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı. Bir süre yürüyen kadınlar, İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde durdu.

Burada EDKP adına basın açıklaması yapan Emel Bilgin, 25 Kasım'ın öneminden bahsederek, "25 Kasım Dominik Cumhuriyeti'nde Trujillo diktatörlüğüne karşı, özgürlük mücadelesini yükselten Mirabal kız kardeşlerin, diktatörlüğün askerleri tarafından tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde katledildikleri ve cesetlerinin bir uçurumun dibinde bulunduğu alçak bir saldırının utanç günün ve insanlık ayıbının yıldönümüdür. Bu yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü'nü tüm dünyada ve ülkemizde faşizmin, adaletsizliğin, şiddetin, gericiliğin, yoksulluğun yükseldiği bir ortamda karşılıyoruz. Kadına yönelik uygulanan bu politikaların sonucunda son 15 yılda 14 bin 293 kadın öldürülmüş, bu suçlar iyi hal indirimleriyle meşrulaştırılmak istenmiştir" şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından kadınlar hep birlikte halay çekti. Daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadınlardan Erkek Şiddetine Tepki25 Kasım 2017 Cumartesi 19:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğini Ziyaret Etti25 Kasım 2017 Cumartesi 18:13
  • Ak Parti Etimesgut 6. Olağan Kongresi Yapıldı25 Kasım 2017 Cumartesi 18:13
  • Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Kimin Öğretmen Olacağına Danıştay Karar Veremez"25 Kasım 2017 Cumartesi 18:08
  • Çeşme’de Kadınlar Şiddete Karşı Yürüdü25 Kasım 2017 Cumartesi 17:48
  • Avcılar’da “Gülsevin Buket Değirmenci Kadın Ve Aile Dayanışma Merkezi” Açıldı25 Kasım 2017 Cumartesi 17:48
  • Cesur Köpek Kapkaçı Önledi25 Kasım 2017 Cumartesi 17:43
  • 15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in Anı Evi Açıldı25 Kasım 2017 Cumartesi 17:33
  • Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konyaaltı Kitap Fuarı’nı Gezdi25 Kasım 2017 Cumartesi 17:23
  • Kütahya İl Müftülüğü’nden Kur’an Kursu Öğreticilerine Kahvaltılı Program25 Kasım 2017 Cumartesi 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti