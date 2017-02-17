Kadınlardan İç Isıtan Proje

Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi çocuklara yardım için başlatılan "Sevgimizi Ellerimizle Örüyoruz" projesinde kadınlar atkı ve bereleri elleriyle...

Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi çocuklara yardım için başlatılan "Sevgimizi Ellerimizle Örüyoruz" projesinde kadınlar atkı ve bereleri elleriyle dokuyor.

Küçükçekmece Belediyesinin ihtiyaç sahibi çocukların kış aylarında soğuktan korunmaları için başlattığı "Sevgimizi Ellerimizle Örüyoruz" projesinde kadınların yaptığı el örmesi atkı, bere ve eldiven gibi dokuma ürünler çocuklara gönderilecek. 10 Bilgievi ve çeşitli noktalarda yürütülen çalışma 19 Şubat Pazar günü sona erecek. Öte yandan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in eşi Nilgün Karadeniz de kadınlarla birlikte atkı ördü.

Projeye katılan kadınları yerlerinde ziyaret eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Küçükçekmece Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımız için atkı, bere ve eldiven alabilecek güçteyiz. Parasıyla bu ürünleri temin edebiliriz. Fakat vatandaşlarımızın da bu sevgi paylaşımına ortak olmalarını istiyoruz. Çünkü emekle, göz nuru olarak ortaya bir şeyler koymak daha anlamlı olacaktır. Buradaki ablalarımızın, teyzelerimizin ilmek ilmek dokudukları sevginin bir dua hükmünde olduğunu düşünüyoruz. Umduğumuzun çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Bizim 10 farklı bilgievimizde de kadınlarımız bu çalışmayı oralarda da yürütüyorlar" dedi.

"Sevgiyi ellerimizle örüyoruz"

Yardıma muhtaç çocuklar için bir katkı da kendisi sağlayan Hürrem Nail, "Sevgimizi ellerimizle örüyoruz diye bir proje geliştirildi. Onun için biz de burada yardıma ihtiyacı olan, atkı veya bere alamayan çocuklar için velilerimizle birlikte bu ürünleri yapıyoruz. Gerçekten sevgiyi ellerimizle örüyoruz bu yöntemle" ifadelerini kullandı.