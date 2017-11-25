Kadınlardan, “Kadına Şiddete Hayır Konvoyu”

Tokat'ta sosyal medya üzerinden biraraya gelen kadınlar, kadına şiddete karşı direksiyon başına geçerek konvoy düzenlendi.

Tokat'ta sosyal medya üzerinden biraraya gelen kadınlar, kadına şiddete karşı direksiyon başına geçerek konvoy düzenlendi.

Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Tokat'ta renkli görüntüler yaşandı. Sosyal medya üzerinde biraya gelen kadınlar Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde buluştu. Ellerinde "Plaka 60 Tokatlıyız, kadına şiddete karşıyız', "Hayatın direksiyonu senin elinde', "Kızını okutmayan baba katildir" dövizleri ile kadınlar dikkat çekti. Otomobillerinin dikiz aynalarına kadının şiddetin temsili olan mor renklerde fular asan kadınlar adına basın açıklaması yapan Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, genelde şiddet gören kadınların sessiz kaldığına dikkat çekti. Tuna, "Artık sessiz çığlığın bozulmasına ve sesli çığlık atmasını savunuyoruz. Genelde Türk kültüründe olan konvoyumuz var. Bizlerde konvoy yapacağız. Amacımız farkındalık oluşturmak. Eğitimli kızların olmasını, babaların kızlarını okutmasını savunuyoruz. Güçlü kadınlar istiyoruz, ağlamayan, gülen kadınlar istiyoruz. Çünkü kadınlar gülerse dünya güler, kadın ağlarsa dünya toplum herkes ağlar" dedi.

"Erkekler hayatın her alanında olduğu gibi yollarında hakimi olmak istiyor"

Tuna, erkeklerin yaptıkları araç konvoyundan farklı olarak sürat yapmadan, konvoydaki araçların sağına soluna manevra yaparak girmeden konvoy yapacaklarını belirterek, "Korna rahatsız edebilir ama kornaya basacağız, konvoy kornalı olur. Kadınlar araç sürerken biraz zorlanıyorlar erkekler hayatın her alanında olduğu gibi yollarında hakimi olmak istiyor. Lütfen kadınlara yol açın" diye konuştu. Etkinliğe katılan kadınlarda araç kullanırken yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek trafikte erkeklerde daha anlayışlı olmalarını beklediklerini dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından araçlarına pankartları yapıştıran kadınlar direksiyon başına geçerek konvoy düzenledi.

Tokat'ta ayrıca kadına şiddetle mücadele günü dolayısı ile Alie ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü organizesinde eski Niksar yolu kavşağından Cumhuryiet Meydanına kadar yürüyüş yapıldı. Ellerinde dövizlerle slogan atarak yürüyüş yapan kadınlara Tokat Valisi Ömer Toraman ve prtokolün eşleri ile katılarak destek verdi. Yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanında etkinlik yapıldı.