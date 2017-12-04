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Kadınlardan Mevlit Etkinliği

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Kadınlardan Mevlit Etkinliği
Şırnak'ın Silopi ilçesi Kadın Destek, Eğitim ve Kültür Merkezinde mevlit programı yapıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kadın Destek, Eğitim ve Kültür Merkezinde mevlit programı yapıldı.

Çok sayıda kadının katıldığı program, Mevlidi Şerif'in okunmasının ardından dini sohbetler ile devam etti. Aile ve Rehberlik Hizmetleri Silopi temsilcisi Hatice Güneş, "Dünyalık bir sevdiğimiz için bile birçok şeyi terk ederken, Allah ve Resulünü sevdiğimizi söylemeden önce onlar için neleri terk ettiğimize de bakmalıyız, yoksa söylemlerimizin bir laftan öteye geçmeyecek. Şimdi biz de istiyoruz ki, Resulullah, bizim de kalbimizde gönlümüze doğsun, taht kursun. İyi de kalbimizdeki bu kadar putlardan Resulullah'a yer kalmış mı acaba? Biz de kalbimizdeki putları devirmeden, kırıp atmadan Resulullah gönlümüze girer mi acaba diye hiç düşünmüyoruz. Yalan, dolan, hırs, gösteriş, israf ve benzeri nefsani arzular, yani dünyalık heveslerin hepsi birer puttur. Bizler bu putları kalbimizden söküp atmaya başlamadan Resulullah'ı gönlümüze davet etmenin bir samimiyeti olmaz. Gençliğin camilerden uzaklaştığı bu zamanda, camiyi anlatmak ve sevdirmek için gençlerin peşinden koşmamız lazım. Maalesef gençlik ve gelecek, sosyal medyada şekillenmekte. Nasıl ki Peygamberimiz tebliğ için gençlerin bulunduğu panayırları tercih ediyorsa, bizim de aynı şekilde sosyal medyada da aktif bulunmamız gerekir. Geleceğimizi ve gençlerimizi bu kontrolsüz canavarın vicdanına terk etmemek gerekir" dedi.

Daha sonra kız ilahi grubunun ilahi okunduğu mevlit etkinliği dua okunmasıyla sona erdi.

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